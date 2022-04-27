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  • Первоуральск, Орджоникидзе, 100
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достойная память для ваших близких!

благоустройство могил и захоронений
в Первоуральске и Свердловской области

Свыше 18 лет занимаемся уходом и благоустройством могил. Подберем наилучшее решение для вашего бюджета.

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При заказе памятника ваза в подарок!

 

 

  • Только до 28 июля 2022!
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Услуга по копке могил.

Оперативная копка могил и захоронение на всех кладбищах городского округа Первоуральск.

20000   12000
  • ежедневно
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Свыше 3800 работ

Уже выполнено нами в различных городах Свердловской области.

Работаем "под ключ"

К реализации каждого заказа мы подходим комплексно. Чтобы вы не заказали: копку могилы, похоронную бригаду, простую уборку могилы или разработку мемориального комплекса, все работы будут выполнены исключительно добросовестно!

Свыше 18 лет опыта

Мы предложим вам наилучшие решения по цене и качеству.

Наши преимущества

01.

Главное - это качество!

Только проверенные временем решения, только самые лучшие материалы. Благодаря этим принципам выполненные нами работы надолго сохраняют достойный внешний вид и главное не требуют дополнительных вложений!

02.

Индивидуальные решения

Для многих заказчиков важно, чтобы памятники и прочие атрибуты захоронения выражали личные чувства. Мы не используем шаблонных решений, поэтому каждый наш проект имеет индивидуальные черты.

03.

Комплекс работ

У нас вы можете заказать не только памятники и надгробия, но и ограждения, копку могил и захоронение умерших, уборку захоронений, полную перепланировку мемориального комплекса. Мы выполним весь спектр работ, потому что для нас не бывает "мелочей".

04.

Специалисты своего дела

К сожалению, не все задумки заказчика практичны с точки зрения реализации и долговечности. Если у вас уже есть пожелания по оформлению места упокоения, мы внимательно выслушаем вас и, если нужно, предложим лучшие варианты.

Наши услуги

Главная

Организация захоронения

Возьмем на себя все приготовления и помощь в процессе погребения

Перевозка умерших (груз 200)

Перевозка умерших (груз 200)

от 1500 ₽
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Выездная бригада на захоронение

Выездная бригада на захоронение

от 4000 ₽
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Услуги по копке могил на кладбище

Услуги по копке могил на кладбище

от 12000 ₽
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Изготовление и установка памятников и надгробий на могилу

Самый важный элемент любого захоронения это памятник так как вокруг него выстраивается все остальное оформление мемориального комплекса

Скульптуры на могилу на кладбище

Скульптуры на могилу на кладбище

от 50000 ₽
Подробнее
Установка памятника на кладбище

Установка памятника на кладбище

от 5000 ₽
Подробнее
Мраморные памятники на кладбище

Мраморные памятники на кладбище

от 20000 ₽
Подробнее
Памятники из габбро и гранита

Памятники из габбро и гранита

от 40000 ₽
Подробнее
Мемориальные комплексы на кладбище

Мемориальные комплексы на кладбище

от 200000 ₽
Подробнее
Главная
Главная

Оформление памятников и надгробий

Важным элементом любого захоронения являются изображения и надписи которые должны сохраняться как можно больший срок

Надписи и эпитафии на памятниках

Надписи и эпитафии на памятниках

от 2000 ₽
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Барельеф на памятник на могилу

Барельеф на памятник на могилу

от 50000 ₽
Подробнее
Мозаика на памятник надгробия

Мозаика на памятник надгробия

от 10000 ₽
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Фотографии и таблички на памятник

Фотографии и таблички на памятник

от 2000 ₽
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Цветной портрет на керамограните

Цветной портрет на керамограните

от 1740 ₽
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Гравировка портрета на надгробие

Гравировка портрета на надгробие

от 3000 ₽
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Реставрационные работы на кладбище

К сожалению время не щадит даже самые качественные и долговечные материалы но иногда проще и выгоднее отреставрировать элементы захоронения а не устанавливать новые

Восстановление изображения на памятнике

Восстановление изображения на памятнике

от 3000 ₽
Подробнее
Восстановление покрытия захоронения

Восстановление покрытия захоронения

от 1000 ₽
Подробнее
Полировка гранита и мрамора памятников

Полировка гранита и мрамора памятников

от 5000 ₽
Подробнее
Ремонт памятников на кладбище

Ремонт памятников на кладбище

от 3000 ₽
Подробнее
Покраска ограды на кладбище

Покраска ограды на кладбище

от 3000 ₽
Подробнее
Главная
Главная

Ограды и ограждения на могилу

Чтобы другие посетители не испортили случайно элементы захоронения их обносят ограждением из различных материалов

Комбинированные ограды на могилу

Комбинированные ограды на могилу

от 25000 ₽
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Гранитный цоколь на могилу

Гранитный цоколь на могилу

от 20000 ₽
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Металлические ограды на могилу

Металлические ограды на могилу

от 15000 ₽
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Благоустройство и уборка могил

Для возвращения захоронению опрятного внешнего вида мы предлагаем следующие услугуи:

Похоронные венки вазы и цветы на могилу

Похоронные венки вазы и цветы на могилу

от 700 ₽
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Скамьи лавки и столы на могилу

Скамьи лавки и столы на могилу

от 2000 ₽
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Озеленение могил и захоронений

Озеленение могил и захоронений

от 6000 ₽
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Щебень и мраморная крошка на могилу

Щебень и мраморная крошка на могилу

от 2500 ₽
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Газонное покрытие для могилы

Газонное покрытие для могилы

от 2500 ₽
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Брусчатка и плитка на могилу

Брусчатка и плитка на могилу

от 3000 ₽
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Благоустройство могил под ключ

Благоустройство могил под ключ

от 10000 ₽
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Косметическая уборка могил

Косметическая уборка могил

от 5000 ₽
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Часто задаваемые вопросы

Конечно! Мы официально зарегистрированная компания, работаем по договору и предоставляем гарантии на все выполняемые работы, а также на материалы и поставляемые нами изделия.

На данный момент законодательством РФ не предусмотрено лицензирование данной деятельности.

Чтобы мы могли проводить необходимые работы на кладбище, нам понадобится разрешение от ответственного за захоронение (обычно это кто-то из родственников). Его легко оформить, и мы можем сделать это дистанционно. 

Все зависит от расположения кладбища, если выезд платный, то он рассчитывается индивидуально. Этот вопрос лучше уточнить у наших менеджеров по телефону во время консультации

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Отзывы о нашей работе

Татьяна Михайловна
Татьяна Михайловна

Нам понравилось все! Памятник, фотография, как вы облагородили саму могилку и покрасили оградку. Все сделано на отлично. Большое спасибо вам и вашему менеджеру Алексею. Очень душевный человек, который нам очень помог!

Евгения
Евгения

Перед тем, как отец ушел, мы с ним обсуждали многие детали. И мне кажется вы все сделали именно так, как ему и хотелось. Вся работа выполнена аккуратно. Хочу вас за это поблагодарить от всего сердца!

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