Комплекс работ

У нас вы можете заказать не только памятники и надгробия, но и ограждения, копку могил и захоронение умерших, уборку захоронений, полную перепланировку мемориального комплекса. Мы выполним весь спектр работ, потому что для нас не бывает "мелочей".