достойная память для ваших близких!
Свыше 18 лет занимаемся уходом и благоустройством могил. Подберем наилучшее решение для вашего бюджета.
Возьмем на себя все приготовления и помощь в процессе погребения
Самый важный элемент любого захоронения это памятник так как вокруг него выстраивается все остальное оформление мемориального комплекса
Важным элементом любого захоронения являются изображения и надписи которые должны сохраняться как можно больший срок
К сожалению время не щадит даже самые качественные и долговечные материалы но иногда проще и выгоднее отреставрировать элементы захоронения а не устанавливать новые
Чтобы другие посетители не испортили случайно элементы захоронения их обносят ограждением из различных материалов
Для возвращения захоронению опрятного внешнего вида мы предлагаем следующие услугуи:
Мы поможем подобрать наилучшее для вас решение
Конечно! Мы официально зарегистрированная компания, работаем по договору и предоставляем гарантии на все выполняемые работы, а также на материалы и поставляемые нами изделия.
На данный момент законодательством РФ не предусмотрено лицензирование данной деятельности.
Чтобы мы могли проводить необходимые работы на кладбище, нам понадобится разрешение от ответственного за захоронение (обычно это кто-то из родственников). Его легко оформить, и мы можем сделать это дистанционно.
Все зависит от расположения кладбища, если выезд платный, то он рассчитывается индивидуально. Этот вопрос лучше уточнить у наших менеджеров по телефону во время консультации
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